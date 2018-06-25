MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Tarihi bir başarıya imza attık

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. MHP Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur" dedi. MHP'nin bütün engellemelere karşın mecliste güçlü bir şekilde temsil imkanı bulduğuna işaret eden Bahçeli, "Karşı karşıya kaldığımız tertip ve tuzakları dikkate aldığımızda MHP bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır" diye konuştu. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte MHP Genel Merkezi'nde toplanan partililere hitap eden Bahçeli şu mesajları verdi: CUMHUR İTTİFAKI ZAFERİNİ İLAN ETTİ:
"Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz. Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ediyoruz. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri tamamlanmış, geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çok şükür, Türk milletinin kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir. KRİZ BEKLEYENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ:
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur. KARANLIK SENARYOLARI PARÇALADIK:
Partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, bütün karanlık senaryoları parçalayarak TBMM'de temsil edilme imkanına kavuşmuş, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Göğüslediğimiz badireleri, karşı karşıya kaldığımız tertip ve tuzakları dikkate aldığımızda MHP bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır. ERDOĞAN'I YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM:
Türkiye'nin bölgesel, dahası küresel kuşatmadan tamamen kurtulması hususunda Cumhur İttifakı'na düşen sorumluluklar çok fazladır. MHP yeni sistem içinde vazifesini en etkili şekilde icra ve ifa edecektir. Bu vesileyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı görevine tekraren seçilmesinden dolayı yürekten tebrik ediyorum."