MHP lideri Bahçeli: Türkiye yeni bir döneme giriyor

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün öğle saatlerinde Ankara
'da bulunan Anıttepe Ortaokulu'na gelerek 1297 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanan Bahçeli seçim
sonuçlarını takip etmek üzere parti genel merkezine gitti. Oy kullandıktan sonra gazetecilere konuşan Bahçeli, "24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum" dedi.