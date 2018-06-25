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lideri Bahçeli: Türkiye yeni bir döneme giriyor

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018
MHP lideri Bahçeli: Türkiye yeni bir döneme giriyor
Genel Başkanı , dün öğle saatlerinde 'da bulunan Anıttepe Ortaokulu'na gelerek 1297 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanan Bahçeli sonuçlarını takip etmek üzere parti genel merkezine gitti. Oy kullandıktan sonra gazetecilere konuşan Bahçeli, "24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum" dedi.
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MHP lideri Bahçeli: Türkiye yeni bir döneme giriyor
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