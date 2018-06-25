Sahte gözlemciler yakayı ele verdi

Diyarbakır
'ın Lice
, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçeleri ile Batman
'ın Gercüş ilçesinde seçime ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulunan 14'ü yabancı uyruklu 17 kişi tespit edildi. Lice'de HDP
üyeleri ile oy kullanılan okulları ziyaret etmek isteyen ve üzerlerinde herhangi bir akreditasyon kartı bulunmayan İtalyan uyruklu Carmıne E, Paolo Z., Emanuela I. ve Robin P'nin binalara girişi engellendi. Hani ilçesinde de HDP'lilerle kendilerini AGİT gözlemcisi olarak tanıtan Fransız uyruklu Hamili S.L.R, Gülistan A. ve Maryvonne C.P.M isimli 3 kadın ile yanlarında bulunan avukat Ümit Y.'nin oy kullanılan binalara girişlerine izin verilmedi. Dicle ilçesinde de 3 kişi ile Kocaköy'de yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.