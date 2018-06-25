Sandık başında kan davası çatışması

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan kavgada İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan ailesinden henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. SURUÇ'TA 4 GÖZALTI
Şanlıurfa'nın Suruç
ilçesinde iki grup arasında oy verme nedeniyle çıkan kavgada iki kişi hafif yaralandı. Öte yandan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişinin, gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, oy kullanmaya giden Zeynel Kodat (80) okulun bahçesinde hayatını kaybetti.