Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sandık başında kan davası çatışması

Sandık başında kan davası çatışması

MEHMET YILDIRIM
FURKAN NEHRİ MEHMET YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018
Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan kavgada İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan ailesinden henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

SURUÇ'TA 4 GÖZALTI
Şanlıurfa'nın ilçesinde iki grup arasında oy verme nedeniyle çıkan kavgada iki kişi hafif yaralandı. Öte yandan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişinin, gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, oy kullanmaya giden Zeynel Kodat (80) okulun bahçesinde hayatını kaybetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sandık başında kan davası çatışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN