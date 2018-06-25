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"Sizi halkından özür dilemeye çağırıyorum"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 'nin 'un Karaçoban ilçesinde kan davalı 2 aile arasında sandık başında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yorumlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sizi Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 13:40 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 13:43
Sizi Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin düzenlediği basın toplantısında, dün 'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin sözleri üzerine Akdağ, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İnce'nin her konuyu siyasi malzeme yapmaması gerektiğini vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:



"ERZURUM HALKINDAN ÖZÜR DİLEMEYE ÇAĞIRIYORUM"

"Sayın İnce doğruları konuşun. Sizi dürüst gibi davranmak yerine gerçekten dürüst olmaya ve Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum. Erzurum'da 'Seçime kan bulaştı' derken neyi ima ediyorsunuz? İki aile arasındaki eski husumetten kaynaklanan ve siyasetle ilgisi olmadığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan bir hadiseyi bu şekilde yorumlamanız kabul edilemez."

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin dün yapılan açıklamada, "Soruşturmaya konu menfur olayın 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle bir illiyet bağının bulunmadığı, olayın geçmişe dayalı kan davasının getirdiği etkiyle meydana gelmiş adli vaka olduğu anlaşılmıştır." bilgisi verilmişti.

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"Sizi Erzurum halkından özür dilemeye çağırıyorum"
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