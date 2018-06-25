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Son Dakika: 'ten acı haber... 1 asker oldu, 2 asker yaralandı

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon esnasında teröristlerin açtığı ateş sonucu bir asker oldu, iki asker hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 15:30
Son Dakika: Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker oldu, iki asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçesi Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Aşağıyolak köyü kırsalında saat 12.00 sıralarında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açılmıştır. Hain saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düşmüş, 2 askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

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Son Dakika: Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
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