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Son Dakika: 'den aranan 2 kişi, aileleriyle 'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberi... 'de, /PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 2 kişi, çocuklarının da aralarında bulunduğu aile fertleriyle 'a kaçmak isterken yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 13:42
Son Dakika: FETÖ'den aranan 2 kişi, aileleriyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54'nücü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' askerleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede 'a kaçmaya çalışan 4'ü çocuk 8 kişiyi yakaladı.

Yapılan araştırmada bu kişilerin Ali T. ile eşi Ayşe T., çocukları B.C.T., G.T. ve İbrahim A. ile eşi Nilüfer A., çocukları A.N.A., S.A. olduğu belirlendi. Ali T. ve İbrahim A. hakkında, /PDY soruşturması kapsamında 'örgüte üye olmak' suçundan arama kararı olduğu tespit edildi.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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Son Dakika: FETÖ'den aranan 2 kişi, aileleriyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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