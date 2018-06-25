Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: Sandıklar kapandı, oyların yüzde 95'i sayıldı... Milletvekilliği seçim sonuçları sabah.com.tr'de

Haberi: Sandıklar kapandı, oyların yüzde 95'i sayıldı... Milletvekilliği sonuçları sabah.com.tr'de

: genelinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği inde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Merakla beklenen 24 Haziran milletvekilliği seçim sonuçları 'nın yayın yasağının kalkmasının ardından Sabah.com.tr üzerinden an be an takip edilebilecek. YSK'dan gelen son dakika açıklamasıyla ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Yüzde 94,6 oranında sayılan milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'nin oyu 42.6 MHP'nin oyu 11.2, CHP'nin oy oranı 22.6 olarak görünüyor. İYİ Parti'nin oy oranı 10.1, HDP'nin oyu ise 11.1.

Giriş Tarihi: 24.6.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 02:24
Son Dakika Haberi: Sandıklar kapandı, oyların yüzde 95'i sayıldı... Milletvekilliği seçim sonuçları sabah.com.tr'de

() kararına göre, 'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.

Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için 7 Haziran'da başlayan gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı. Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımına aynı anda başlanacak.

yasağı kalktığı anda 24 Haziran milletvekilliği seçim sonuçları sabah.com.tr'de yayınlanacak.

İLK SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

SEÇİMİ 500'Ü AŞKIN GÖZLEMCİ İZLİYOR

Başkan Güven, seçimleri 48-49 ülkeden 500'e aşkın gözlemcinin izlediğini bildirdi.

Seçimi, gözlemcilerin yanı sıra müşahitler, siyasi partilerin de izleyeceğini anlatan Güven, "Sağlıklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Siyasi parti temsilcilerine ve kendi sandık kurulu başkanlarımıza gerekli eğitimleri verdik. Bütün uyarımızı gönderdik." şeklinde konuştu.

Seçim günü sandık kurulları başkanlarına sabahtan akşama kadar ne yapacaklarına, oy torbalarını ilçe seçim kuruluna teslim edinceye kadarki geçecek süreçte neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgilerin olduğu listeleri verdiklerini de anlatan Güven, "Okumalarında fayda var. Onun dışında sandık kurulu başkanlarına, bugünden başladık, ne yapacaklarını belirten mesajlar gönderdik. Bizden gelen mesajlara baksınlar. Tereddüt ettiklerinde bizim sitemizde de aynıları yayınlanıyor. Oradan da takip etme, kontrol etme imkanları var." dedi.

Son dakika: Oy verme işlemi sona erdi! Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2018 sabah.com.tr'de

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Sandıklar kapandı, oyların yüzde 95'i sayıldı... Milletvekilliği seçim sonuçları sabah.com.tr'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN