TBMM Genel Kurulu, yemin töreni için toplanacak

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimine ilişkin ilk itirazlar seçim günü sandık kurullarına yapıldı. Sandık kurulları yasa gereği bu itirazları derhal karara bağladı.

Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar ise ilçe seçim kurullarına yapılacak. İtiraz başvuruları yarın saat 15.00'te sona erecek. İtirazların ilçe seçim kurulları tarafından 28 Haziran saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.

İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 29 Haziran saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar ise il seçim kurullarınca, 1 Temmuz saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 4 Temmuz'a kadar YSK'ye itiraz edilecek. YSK aynı gün saat saat 17.00'ye kadar itirazları karara bağlayacak.

YSK, KESİN SEÇİM SONUÇLARINI 5 TEMMUZ'DA AÇIKLAYACAK

Anayasa'ya göre, seçim sonucunun YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün, yani 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15.00'te kendiliğinden toplanacak.

Bu toplantıya en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. Toplantıda milletvekilleri ant içecek. Milletvekillerinin yemin töreninin ardından aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TBMM'de yemin etmesi bekleniyor.