Üç sahtekâr Fransız yakalandı

Ağrı'da 3 şahıs seçime hile karıştırmaktan dolayı gözaltına alındı. Ağrı Valiliği yanlarında internetten çıkarttıkları ve HDP ile Selahattin Demirtaş
tercihlerini işaretledikleri kağıtlarla yakalananlar hakkında işlem başlattı. Ayrıca İl Jandarma ekipleri Ağrı merkezde AGİT üyesi olduklarını söyleyen ancak listede olmayan 3 Fransızı da Cumaçay Köyünde yakaladı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde kendilerini gözlemci olarak tanıtıp oy kullanılan okullara girmek isteyen 3'ü Alman uyruklu 4 kişiye izin verilmedi.