Adana'daki terör örgütü davası

dana'da terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan sanık, örgüt içerisinde bulunduğu sırada Türkiye'de bir darbe girişimi olacağının kendilerine söylendiğini anlattı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Taner Ata T. ve avukatı katıldı.

Söz verilen sanık, İstanbul'da üniversite okurken örgüte katılmaya karar verdiğini ve bu sebeple yasa dışı yollardan Suriye'ye geçiş yaptığını söyledi.

Suriye'de terör örgütüne katıldığını belirten sanık Taner Ata T, "Yaşadığım her olay doğrudur. Ben bir buçuk yıl kadar PYD/YPG silahlı terör örgütünün alt kolu olan Birleşik Özgürlük Gücü (BÖG) içerisinde yer aldım. Herhangi bir silahlı çatışmaya girmedim. 2016 yılının mart ayından 2017 yılına kadar Suriye'de Serekaniye kamplarında kaldım." dedi.

Örgüt içerisinde bulunduğu sırada Türkiye'de darbe girişimi olacağının söylendiğini ifade eden sanık Taner Ata T, "Örgüt içerisinde 'Zafer' kod adını kullandım. Hepimizin toplu olarak bulunduğu bir sırada örgütün merkez komite sorumlusu Mehmet G. 15 Temmuz 2016 tarihinden birkaç ay önce 'Türkiye'de darbe olacak sınırlardan Türk askerleri çekilebilir.' dedi. Bu bilgiyi nereden aldıklarını söylemediler. Zaten 15 Temmuz'da da Türkiye'de darbe girişimi oldu. Ben örgütten kendi irademle kaçtım. Bildiklerimi anlattım. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı ise sanığın etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde cezalandırılması ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Taner Ata T'yi samimi beyanlarda bulunduğu hususunu dikkate alarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve tahliyesine karar verdi.