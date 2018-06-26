Algı oyunlarına MHP’den tokat

MHP
aldığı yüzde 11.1'lik oy oranı ile hem Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çoğunluğu sağlaması hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ilk turda yeniden seçilmesi noktasında kritik rol oynadı. 'MHP barajı aşmak için ittifak kurdu' diyenlere seçmenden "tokat" gibi cevap geldi. Seçim
sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla Genel Merkez'de, MHP'yi yüzde 3.5 ile 7 arasında gösteren anket şirketlerine duyulan tepki de dile getirilmeye başlandı. MHP'nin baraj sorunundan dolayı AK Parti
ile ittifaka gittiği yorumlarını hatırlatan MHP'liler "Bu yorumları yapanlar şimdi utanıyor mudur" görüşünde birleşti. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte partide kurulan dev ekranlardan seçimi takip eden partililer sonuçları coşkuyla kutladı. Ankara'nın dört bir yanında AK Partililer ve MHP'liler seçim sonuçlarını birlikte kutladı.