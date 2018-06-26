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Algı oyunlarına ’den tokat

SELÇUK ADIGÜZEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Algı oyunlarına MHP’den tokat
aldığı yüzde 11.1'lik oy oranı ile hem Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çoğunluğu sağlaması hem de Cumhurbaşkanı 'ın ilk turda yeniden seçilmesi noktasında kritik rol oynadı. 'MHP barajı aşmak için ittifak kurdu' diyenlere seçmenden "tokat" gibi cevap geldi. sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla Genel Merkez'de, MHP'yi yüzde 3.5 ile 7 arasında gösteren anket şirketlerine duyulan tepki de dile getirilmeye başlandı. MHP'nin baraj sorunundan dolayı ile ittifaka gittiği yorumlarını hatırlatan MHP'liler "Bu yorumları yapanlar şimdi utanıyor mudur" görüşünde birleşti. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte partide kurulan dev ekranlardan seçimi takip eden partililer sonuçları coşkuyla kutladı. Ankara'nın dört bir yanında AK Partililer ve MHP'liler seçim sonuçlarını birlikte kutladı.
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Algı oyunlarına MHP’den tokat
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