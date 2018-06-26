Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın tarihi seçim
zaferinin ardından AK Parti
Genel Merkezi'nde yaptığı balkon konuşmasında 81 milyon vatandaşı kucaklayan mesajları dikkat çekti. "Türkiye
bir asrın kapısını aralıyor, bu şahlanışı kimse durduramayacak" diyen Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ:
Tarihe birçok açıdan adını yazdıran bu seçimlerde kaybeden taraf, seçmen yoktur. Yeni sistem ile birlikte yeni bir döneme giriyoruz, 16 yılda felsefesi her zaman kardeşlik olan AK Parti, 25 Haziran sabahı itibari ile 81 milyonu kucaklayacaktır. Cumhurbaşkanı olarak ben tüm gönüllere talibim, bu coğrafyada bu vatanı lider yapmak için herkesin desteğine de talibim. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriye taşıyacağız. Tüm siyasi parti ve görüşlerle kucaklaşacak, hep birlikte Türkiye olacağız. Seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, 81 milyon vatandaşımızın her biridir. KAYBEDECEK ZAMAN YOK:
Milletimiz tercihini kavgadan yana değil hizmetten yana kullandı, kazanan hizmet siyasetin oldu. Kazanan Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdur ve mazlumlar oldu. Yemin törenin hemen ardından bakanlarımızı ve bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız çünkü Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaşacağız terör örgütleriniz üzerine hep birlikte gideceğiz, uluslararası güveni çok daha ileriye taşırken, huzur ve güveni daha ilerleteceğiz. Bilin ki bayrağımız çok daha nazlı dalgalanacak.