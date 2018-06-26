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'liler kazan kaldırdı

Sabah saatlerinde başlayan oturma eyleminin sosyal medyada yankı bulmasının ardından 'liler 'e akın ederek pankart açtı.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 22:26
CHP'liler kazan kaldırdı

24 Haziran seçimlerinde hayal kırıklığına uğrayan içinde iç karışıklıklar ortaya çıkmaya başladı.

Hayal kırıklığına uğrayan CHP'liler 'nun istifa etmesini beklerken, parti liderinin istifadan uzak açıklamaları tepkiyi daha da arttırdı.

KOLTUK SEVDASI OLANLARIN BU PARTİDE YERİ YOK

Küçük bir grubun başlattığı eylem sosyal medyada büyük destek gördü. Saat 20.00'de önünde toplanmayı planlayan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nun "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yok." sözlerini pankarta yazarak eylem hazırlıklarına başladı.

YARIN OTURMA EYLEMİ VAR!

CHP'den Milletvekili seçilen Gürsel Erol Twitter üzerinden yaptığı çağrıyla partilileri oturma eylemine davet etti.


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CHP'liler kazan kaldırdı
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