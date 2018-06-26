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'ın eşi : Önleme, koruma ve rehabilitasyon konusunda etkin çalışmalar yapan , aileler için güvenle başvurabilecekleri bir adrestir. Madde bağımlılığı, tedbir almazsak geleceğimizi tehdit eden toplumsal bir sorundur

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 18:46
Emine Erdoğan'dan Yeşilay mesajı

'ın eşi , madde bağımlılığıyla mücadelede önleme, koruma ve rehabilitasyon konusunda etkin çalışmalar yapan ın ailelerin güvenle başvurabilecekleri bir adres olduğunu vurguladı.

Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, sağlıklı bir gelecek için gençlerin uyuşturucudan korunmasını istedi.

Emine Erdoğan, "Önleme, koruma ve rehabilitasyon konusunda etkin çalışmalar yapan Yesilay, aileler için güvenle başvurabilecekleri bir adrestir. Madde bağımlılığı, tedbir almazsak geleceğimizi tehdit eden toplumsal bir sorundur." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan "Yeşilay" mesajı
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