Erdoğan’a 26 milyon 328 bin oy

Yüksek Seçim
Kurulu'nun (YSK
) resmi olmayan verilerine göre dün saat 17.00 itibariyle gümrük kapılarındaki 41 sandık dışında tüm yurtiçi ve yurtdışı sandıkları sisteme girildi. Bu verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranı yüzde 52.58 olarak gerçekleşti. İşte YSK'nın verilerine göre rakamlarla 24 Haziran
seçimleri: TOPLAM OY 50 MİLYON 65 BİN:
Yurtiçinde 56 milyon 342 bin 263 ve yurtdışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen kayıtlı bulunuyordu. Bu seçmenler için 188 bin 080 sandık kuruldu. Dün akşam itibariyle YSK, tüm yurtiçi ve yurtdışı sandıklarının sonuçlarını sistemine işleyerek siyasi partilere gönderdi. Böylelikle toplam oyların yüzde 99.98'i sisteme işlenmiş oldu. Sadece gümrük kapılarındaki yaklaşık 16 bin oyun kullanıldığı 41 sandık sonucu sisteme dün akşam itibariyle henüz işlenememişti. Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan geçerli 50 milyon 65 bin 80 oyun 26 milyon 328 bin 42'sini aldı. Böylelikle Erdoğan'ın resmi olmayan oy oranı yüzde 52.58 olarak gerçekleşti. Seçimlerde Erdoğan'ın en yakın rakibi Muharrem ince 15 milyon 336 bin oy alarak yüzde 30.6'da kaldı. Erdoğan ile İnce arasındaki oy farkı ise 11 milyon oldu. AK PARTİ'YE 295 VEKİL:
YSK'nın sistemine giren yüzde 99.98'lik oy miktarı dikkate alındığında partilere göre milletvekili dağılımları şöyle gerçekleşiyor: AK Parti
: 295, CHP: 146, HDP
: 67, MHP
: 49 ve İyi Parti: 43. Oyların yüzde 1.3'ünü alan, Millet İttifakı'nda yer aldığı için barajı geçmiş kabul edilen Saadet Partisi, hiçbir ilde milletvekili çıkaramadı. 145 YENİ İSİM:
AK Parti'de yeni dönemde 145 yeni isim Meclis'e girerken, bu isimlerden 34'ü daha önce farklı dönemlerde Meclis'te yer almıştı. YÜZDE 90'A YAKIN:
YSK, katılım oranını tam rakam olarak henüz açıklamadı ancak sisteme girilen verilere göre 24 Haziran'daki katılım oranı her iki seçimde de yaklaşık yüzde 90 olarak gerçekleşti. Yurtdışı seçim sonuçlarına göre seçmenin yüzde 59.4'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana tercihte bulundu.