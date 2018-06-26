FETÖ sanığı eski albaya 12 yıl 6 ay hapis

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminde, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede, 'Tekirdağ sıkıyönetim komutanı' olarak ismi geçen, Çorlu 105'inci Topçu Alay eski Komutanı Samettin Öremiş'in, Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada karar çıktı.



Sanık Öremiş, avukatlarıyla katıldığı duruşmada hakkındaki 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Cumhurbaşkanı'na suikast', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasına engellemeye teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamalarını kabul etmedi. Darbe girişimini televizyondan duyduğunu öne süren Öremiş, 'Yurtta Sulh Konseyi'nin hazırlandığı listede isminin 'sıkıyönetim komutanı' olarak yazılmasıyla ilgisinin olmadığını iddia etti. FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını ileri süren Öremiş, "FETÖ üyesi değilim. Ben kimseden emir almadım, kimseye de örgüt adına emir vermedim. Benim darbe girişimi ile ilgili bir ilgim yoktur" dedi.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık Samettin Öremiş'in, darbe girişiminde bizzat rol aldığını ve delillerin bunun için yeterli olduğunu belirterek, ömür boyu hapse çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Samettin Öremiş'i 'dilahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

BUGÜN NELER OLDU