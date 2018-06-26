Harran’ın rekor gururu

Geçen
yılki Anayasa referandumunda yüzde 97.27 "Evet" oyuyla daha önce 4 kez üst üste Türkiye şampiyonu olan Adıyaman
'ın Sincik ilçesini geçerek birinciliği alan Şanlıurfa
'nın Harran
ilçesi, son seçimde de birinciliği kaptırmadı. Harran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 96.1 oranında oy verirken Sincik, yüzde 94,5'te kaldı. 'TABANCA MERMISIZ OLMAZ'
İkinci kez şampiyon olmanın gururunu yaşayan Harran'da adeta bayram havası esiyor. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "Harran vefalıdır ve Reis'i yalnız bırakmaz. Yine birinci olduk ve Cumhurbaşkanımızı mahcup etmedik " dedi. Vatandaşların görüşleri ise şöyle; Mehmet Ceylan:
Biz Erdoğan'dan çok razıyız Allah'ta ondan razı olsun. Halil Kızıl:
Yine gururlandık. Herkese hayırlı olsun. İsmail Erdal:
"Harran, Tayyip Erdoğan'a her zaman destek oldu. Ben de oyumu O'na verdim." Ali Aka ve eşi Hacer Aka
: Bezem köyündeki 404 oyun hepsi Erdoğan'a çıktı. Tabanca mermisiz olmaz."