İyi Partili Halaçoğlu'ndan 24 Haziran yorumu: Bu başarı mı?

Meral Akşener'in İYİ Parti'nin az oy aldığı eleştirilerini kabul etmemesinin ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Halaçoğlu, "Başaramadık. Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" ifadelerini kullandı.





"BEN O KARARA SAYGI DUYDUM"

Öte yandan 24 Haziran seçimleri öncesinde Halaçoğlu'nun İYİ Parti listelerinde yer almaması üzerine değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, abimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi, İzmir ya da Ankara istedi. Genel Başkan Yardımcılarımız vardı. Genel Başkan Yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı, koskoca ağabeyimi. Dolasıyla 'Beni affedin' dedi. Ben de o karara saygı duydum" diye konuşmuştu.