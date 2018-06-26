Jandarmadan kenevir operasyonu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selki Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen Konya
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin bahçesinde ekili vaziyette 108 kök, ikametin içerisinde ise kurutulmaya bırakılmış olarak 8 kök olmak üzere toplam 116 kök Hint kenevir
i ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edilirken, olayla ilgili olarak ev sahibi M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.