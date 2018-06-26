Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Jandarmadan kenevir operasyonu

Jandarmadan operasyonu

'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir evde 116 kök dişi i ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 12:27
Jandarmadan kenevir operasyonu
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selki Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin bahçesinde ekili vaziyette 108 kök, ikametin içerisinde ise kurutulmaya bırakılmış olarak 8 kök olmak üzere toplam 116 kök i ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edilirken, olayla ilgili olarak ev sahibi M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan kenevir operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN