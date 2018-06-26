Karadeniz uyumadı

Erdoğan'ın memleketi Rize
'de yağmura aldırmayan halk, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu. Erdoğan'a yüzde 77 oy çıkan kentte vatandaşlar sonuçları, Hayati Yazıcı
, Aşkın Bak ve Muhammed Avcı ile birlikte horonlarla kutladı. Ordu
'da da AK Parti
'li ve MHP
'liler, MHP Ordu İl Teşkilatı önünde davul zurnalı kutlama yaptı. AK Parti Ordu İl binası önünde kurulan platform önünde de yüzlerce partili büyük sevinç yaşadı. Trabzon
'da coşkunun adresi ise Trabzon Atatürk Alanı ile AK Parti İl Başkanlığı'nın önü oldu.