Haberler Gündem Haberleri Kendi köylüsünden ‘apolet tokadı’

Kendi köylüsünden ‘apolet tokadı’ İnce köyünde de kaybetti. Elmalık köyü sakinleri İnce’nin Demirtaş’a ziyareti ve Temel Paşa’yı hedef almasına tepkili