Kendi köylüsünden ‘apolet tokadı’

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
'nin memleketi Yalova
'dan ve özellikle doğduğu köyde sandıktan neden Erdoğan'ın zaferle çıkmasının nedeni belli oldu. İnce'nin, Edirne'de tutuklu bulunan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş
'ı ziyaret etmesi ve Afrin operasyonunu başarıyla yöneten komutan için "Apoletlerini sökeceğim" açıklamasının, kendi köyündeki vatandaşların bile tepkisine neden olduğu ortayla çıktı.
Köyde yaşayan ve eski muhtar olan Muharrem İnce'nin kardeşinden çekinen köylüler görüntü ve isim vermekten kaçınırken, İnce'ye Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiği ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için "Apoletlerini sökeceğim" açıklaması yaptığı için oy vermediklerini anlatarak, "Kendi köyünde kendini sevdiremedi" dediler.
Korgeneral Temel'in memleketi Bayburt'un Taht Köyü'nde de İnce'ye sadece bir oy çıktı. ERDOĞAN % 80 FARK ATTI
Yalova Merkeze bağlı Muharrem İnce'nin doğduğu köy Elmalık'da 4 sandık kuruldu. Kullanılan bin 336 oydan 814'ü Erdoğan'a, 458'sını İnce'ye, 21'i Meral Akşener ve 7'si Selahattin Demirtaş'a çıktı. Ayrıca Muharrem İnce'nin oy kullandığı Saffet Çam İlköğretim Okulu'ndaki 1118 nolu sandıkta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144, Meral Akşener'e 23, Selahattin Demirtaş'a 4 ve Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.