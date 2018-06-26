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Köyünden ‘’ çıktı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Köyünden ‘İyi Parti’ çıktı
/PDY elebaşı 'in doğduğu 'un Pasinler ilçesine bağlı Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde, cumhurbaşkanı seçiminden , milletvekili genel seçiminde '' birinci parti çıktı. Mahallede 192 seçmenden 176'sı oy kullandı. Milletvekili genel seçiminde en yüksek oyu 55 ile İYİ Parti aldı. Cumhurbaşkanı seçiminde ilk sırayı alan İnce'ye ise 66 oy çıktı. Öte yandan Avrupa'da Türk nüfusun yoğun olduğu ülkelerde Erdoğan'a tam destek çıktı. Çok sayıda FETÖ'cü kaçağın yer aldığı ABD ve Kanada'da seçmen oyunu İnce'den yana kullandı.
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Köyünden ‘İyi Parti’ çıktı
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