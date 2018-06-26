Köyünden ‘İyi Parti’ çıktı

FETÖ
/PDY elebaşı Fetullah Gülen
'in doğduğu Erzurum
'un Pasinler ilçesine bağlı Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde, cumhurbaşkanı seçiminden Muharrem İnce
, milletvekili genel seçiminde 'İYİ Parti
' birinci parti çıktı. Mahallede 192 seçmenden 176'sı oy kullandı. Milletvekili genel seçiminde en yüksek oyu 55 ile İYİ Parti aldı. Cumhurbaşkanı seçiminde ilk sırayı alan İnce'ye ise 66 oy çıktı. Öte yandan Avrupa'da Türk nüfusun yoğun olduğu ülkelerde Erdoğan'a tam destek çıktı. Çok sayıda FETÖ'cü kaçağın yer aldığı ABD ve Kanada'da seçmen oyunu İnce'den yana kullandı.