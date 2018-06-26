Meclis’in ilk işi bedelli olacak OHAL uzatılmayacak

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bu konu 1 Ekim'de parlamento açıldıktan sonra gündeme gelecektir. Bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu yıl içinde hallolacaktır" dedi. Takvimi tam söyleme imkanı olmadığını belirten Bozdağ, "Bedelli KHK ile alınacak bir karar değil, Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır" ifadesini kullandı. OHAL
'in kaldırılmasına ilişkin ise Bozdağ şunları söyledi: "Bunun taahhüdünü genel seçimden önce verdik, süresi dolduğunda kendiliğinden kalkar. 19 Temmuz bunun şu andaki tarihi. Bu konu henüz konuşulmuş değil, ancak konuşulacaktır. Zamanı bitecek ona göre karar alacağız. İrade çok açık; bu da OHAL'in kaldırılması ancak zaman konusunda herhangi bir karar alınmış değil." Bozdağ, genel af konusunun ise şu anda gündemlerinde olmadığını ifade etti.