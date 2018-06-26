Muharrem İnce günah keçisini buldu!

CHP
'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
, seçim
hezimeti karşısında AA ve TRT
'yi günah keçisi ilan etti.
CHP oy sayımının ilk saatlerinde AA'yı sonuçları manipüle etmekle suçlarken, İnce ise öfkesini basın toplantısını izleyen TRT'ye yöneltti.
İnce, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı öncesinde TRT ekibinin salondan çıkmasını istedi. İnce, "TRT'yi dışarı alabilir miyiz? İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerimi vermeyen TRT'nin burada ne işi var? Çok rica ediyorum. Üç büyük şehirde miting yapacağım, bir dakikasını bile göstermeyecek devletin televizyonu, bugün buraya iş olsun diye gelecek. Emekçilerle ilgili değil bu tavrım. Size kahve ikram edebilirim çıkışta" dedi.
Bunun üzerine TRT ekibi salondan ayrıldı.
"Öncelikle sosyal medyada dolaşan asparagas haberlerle başlayayım" diyen İnce, "Bunların hepsi yalandır. Böyle bir şey yoktur. Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi" ifadesini kullandı. Sosyal medyada, "eşinin kaçırıldığı, kendisinin tehdit edildiği" yönünde paylaşımların yapıldığını belirten İnce, bunların gerçekle ilgisi olmadığını bildirdi. ŞİZOFREN İŞİ
İnce, "Birkaç şizofrenin, hasta insanların işi. Onları ciddiye alıp yaymak da bir problem ama neyse. Böyle bir şey yok. 'Yok ben saraya gitmişim.' Bunların hepsi asparagas şeylerdir" dedi.
İnce, parti görevlilerinin kendilerine ulaştırdıkları tutanaklarla YSK'nın açıkladığı rakamlar ve oranlar arasında anlamlı bir farklılık olmadığını belirtti.
Parti oranları ile YSK rakamlarını kıyaslayan İnce, "Olan farklılıklar, toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum" dedi. CHP Genel Başkanlığı'na aday olup olmayacağına ilişkin sorular üzerine İnce, parti içi sorulara yanıt vermeyeceğini söyledi. HATA YAPTIM...
İnce, Fox TV'den İsmail Küçükkaya
'ya attığı tweet mesajıyla ilgili ise "Ben, İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça bir mesaj attım, onun haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli bir siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın, oy veren yurttaşlarımızın bunu bir tweet ile öğrenmemesi gerekirdi, benden öğrenmesi gerekirdi. Gazeteciden dost olmazmış" diye konuştu. ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı da telefonla arayarak, seçim başarısından dolayı tebriklerini iletti.
Bu arada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Erdoğan'ı telefonla arayarak zaferinden dolayı tebrik eden bir diğer cumhurbaşkanı adayı oldu. SOKAKLARA ÇIKMAK DOĞRU DEĞİL
Yabancı bir gazetecinin, "yenilgiyi neden erken kabul ettiği" yönündeki sorusu üzerine, "Elinizde sonuçlar varsa, yenilgiyi kabul edip etmemek sizin elinizde değil" ifadesini kullanan İnce, şunları kaydetti: "Yok ben bunu kabul etmiyorum demek demokrasi değil ki, sokaklara çıkmak doğru değil ki. Açık ara bir durum var. Ne yapacaksınız, 'Ben kabul etmem' demek olmaz." PARTİ YÖNETİMİNE ÜSTÜ KAPALI MESAJ
Yenilgi için diğer adaylar Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener'i üstü kapalı suçlayan İnce, yeterli oyu alamayınca ikinci tura kalamadığını söyledi. İnce, CHP'de önümüzdeki süreçte genel başkanlık yarışının başlayacağının sinyalini ise şu sözlerle verdi: "15 milyon oy aldım. Onlar benimle birlikte yürüdüğü sürece ben varım. 50 günlük bir kampanyada 41 yıllık yüzde 30 barajını aştık. '10 MİLYON FARK VAR ÜSTÜ KAPALI MESAJ SONUCU KABUL EDIYOR
İnce "oy çalmışlar mıdır evet çalmışlardır. 10 milyon çalmışlar mıdır? Hayır. Seçimin sonucunu da kabul ediyorum. Arada 10 milyon fark var. Bunları görmek istedim. Kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok, bunların hepsi palavradır, bunlar doğru değildir. Sadece tweetlerle (adam kazandı tweet'i) öğrenilmesi şık olmamıştır. O konuda hatam oldu" dedi.