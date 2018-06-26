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şimdi ne yapacak?

Siyasi analistler artık lideri Kemal ’nun o koltukta oturmasının imkansız olduğunu söylüyor. Peki şimdi ne yapacak? Kılıçdaroğlu koltuğunu devredecek mi yoksa CHP’yi yine kavgalı gürültülü günler mi bekliyor. CHP kulislerini yakından takip eden bugünkü köşesinde bu sorulara cevap aramış…

Giriş Tarihi: 26.6.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 09:41
Muharrem İnce şimdi ne yapacak?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

, 41 yıl sonra ilk kez yüzde 30 sınırını aşarken, Genel Başkanı Kemal , kötü bir siyaset mühendisliğiyle partisinin oylarını HDP ve İP'e yönlendirerek yüzde 22'ye indirdi. Bu kadar açık başarısızlık artık taşınamaz.

Aradaki 8 puanlık fark, İnce'nin CHP içinde yeni ve güçlü bir siyasi aktör olduğunun işareti. Bu da bugüne kadar delege desteğiyle "muhalefette iktidar" olmayı başaran Kılıçdaroğlu için yolun sonu demek. Ama şu da bir gerçek; rakiplerini her daim elimine etmeyi bilen Kılıçdaroğlu kolay kolay o koltuktan vazgeçmez ama haklı olarak İnce de işin peşini bırakmaz.

Bunun işaretini de basın toplantısında verdi; "Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl vekillik yaptım zaten. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan onun yolunu bulacaktır."

Siyasetçi hamuru olan İnce, bir başarı yakaladı ve bunu devam ettirecek. Kendi deyimiyle bir "yol" bulacak. Peki nedir o yol? Bir süre önce söz verdiği gibi, Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanlığından "gönüllü" ayrılmasını bekleyecek. Ayrılmazsa kendi dip dalgasını oluşturarak harekete geçecek İnce'yi kimse durduramaz. Ama İnce siyaseti, partiyi nereye götürür işte o meçhul...

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Muharrem İnce şimdi ne yapacak?
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