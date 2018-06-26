ÖKK davası sanıklarının FETÖ ile bağlantıları bir bir ortaya çıkıyor

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki ÖKK'nin ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müşteki İsmail Oğuz ve sanık yakınları katıldı. Davanın 20. celsesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ itirafçısı olan bazı kişiler tanık olarak dinlendi. Tanık L.T, FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılandığını, örgüte dair bildiklerini anlatarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını söyledi. Davanın sanıklarından eski Astsubay Muzaffer Han ile Erzurum'da görev yaptığı dönemde tanıştığını anlatan L.T, Han ile örgütün sohbetlerine katıldıklarını belirtti. L.T, Han ve kendisiyle ilgilenen FETÖ imamının ismini bilmediğini, sadece şahsın Atatürk Üniversitesinde bir öğretim görevlisi olduğunu bildiğini ifade etti. Tanık ifadesinin ardından söz hakkı verilen Muzaffer Han, tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirterek, örgüt ile bir bağının olmadığını öne sürdü.

Tanık H.A, Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim gördüğü sırada davanın sanıklarından eski Teğmen Bilal Tosun ile aynı evde kaldıklarını kaydederek, kendileriyle ilgilenen FETÖ'cünün "Yusuf" kod adlı kişi olduğunu dile getirdi. H.A, Yusuf kod adlı şahsın, Tosun ile kendisine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerini izlettiğini anlattı.

Tanık A.Ö, 2012-2014 yılları arasında Ankara'da görev yaptığını, davanın sanıklarından eski Astsubay Başçavuş Ali Kapucu'yu katıldığı örgüt sohbetlerinden tanıdığını belirtirken, diğer tanık R.E. ise Eylül 2014 ile Şubat 2015 tarihleri arasında davanın sanıklarından eski Astsubay Engin Sevinç ile aynı evde beraber kaldıklarını, kendileriyle örgüt mensubu "Osman" kod adlı kişinin ilgilendiğini söyledi. Sevinç ile sohbetlere katıldıklarını kaydeden R.E, "Bir araya geldiğimizde kitap okur, namaz kılardık. Manevi duygularla ilgili bir arada bulunurduk. Siyasi konular hiçbir şekilde konuşulmazdı. Bizim işimiz ibadet noktasındaydı. Onun dışında Engin'le ilgili olarak, 14 Temmuz 2016'da benim düğünüm oldu. Engin Sevinç, benim düğünüme katılmıştı. 15 Temmuz 2016'da da onunla birkaç kez telefondan görüştük. Kendisinin evde olduğunu söyledi. Birkaç gün daha görüştük, sonra haber alamadım. Tutuklandığından sonradan haberim oldu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, davanın bugünkü celsesini bitirdi. Duruşmaya, yarın devam edilecek.

