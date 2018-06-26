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Pentagon'dan flaş açıklaması

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway: Geçtiğimiz hafta sonu yapılan toplantılar 4 Haziran'da üzerinde mutabık kalınan yol haritasının uygulanması konusunda ve savunma yetkilileri arasında devam eden diyaloğun ve Münbiç yakınlarında güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik vaadimizin bir parçasıydı. (Münbiç'te ortak devriye) Bu konuda görüşmeler devam ediyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 23:43 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 02:04
Pentagon'dan flaş Münbiç açıklaması

(Pentagon) Sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türk-Amerikan savunma yetkililerinin " yol haritasının uygulanmasını" görüşmek üzere 22-23 Haziran tarihlerinde 'da bir araya geldiğini, bunun Münbiç yakınlarında güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik vaatlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Rankine-Galloway, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu toplantılarda yetkililerin Münbiç yol haritasının ikinci aşamasına odaklandıklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta sonu yapılan toplantılar 4 Haziran'da üzerinde mutabık kalınan Münbiç yol haritasının uygulanması için ile ABD savunma yetkilileri arasında devam eden diyaloğun ve Münbiç yakınlarında güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik vaadimizin bir parçasıydı. Ek olarak yapacağımız yeni bir duyuru yok." ifadesini kullandı.

Münbiç'te Türk-Amerikan ortak devriyelerin ne zaman başlayacağı sorusuna Rankine-Galloway, "Bu konuda görüşmeler devam ediyor." yanıtını verdi.

KOORDİNELİ BAĞIMSIZ DEVRİYELER DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmiş ve iki bakan Münbiç'te üç aşamalı bir yol haritası konusunda mutabık kalmıştı.

Münbiç yol haritası, / unsurlarının Münbiç'ten çıkarılmasını, örgüt ile ilişkili kişilerin yerel meclis ve konseylerden çıkarılmasını öngörüyor.

İki ülkenin üzerinde mutabakata vardığı yol haritasında ayrıca, Türk-Amerikan kuvvetlerinin önce Münbiç yakınlarında bağımsız koordineli devriyeler, daha sonra ise ilçede ortak devriyeler düzenlemesini öngörüyor.

Genelkurmay Başkanlığı, dün iki ülke silahlı kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra ettiğini açıklamıştı.

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Pentagon'dan flaş Münbiç açıklaması
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