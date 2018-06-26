Seçim tamam, sıra yemin ve kabinede

Türkiye, 24 Haziran'da yapılan seçim
lerle birlikte 5 yıl boyunca ülkeyi kimin yöneteceği ve parlamentoda hangi partilerin olacağına karar verdi. Sıra yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yemin ve yeni Bakanlar Kurulu'nun atanmasına geldi. Anayasa ve İçtüzük'e göre bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan
en geç önümüzdeki ayın birinci yarısında yemin edip yeni hükümeti kurmuş olacak. Seçimin ardından 16 Nisan referandumu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulaması da başladı. Milletvekillerinin yemininden bakanların atanmasına kadar her şey yeni sisteme göre yapılacak. Anayasa ve İçtüzük kurallarına göre takvim şöyle işleyecek: VEKİLLER YEMİN EDECEK:
Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklayacak. Sonuçların açıklanması ile birlikte süreç de başlamış olacak. İçtüzük'e göre kesin sonuçların açıklanmasından 3 gün sonra saat 14.00'te Meclis yemin töreni için kendiliğinden toplanıyor. Bu durumda 8 Temmuz'da milletvekili yemin töreni yapılacak. ERDOĞAN'IN YEMİNİ 9 TEMMUZ'DA:
Yeni sistemde Cumhurbaşkanı görevine TBMM
Başkanı'nın YSK
tarafından düzenlenen mazbatasını vermesi ve aynı gün Genel Kurul'da yemin etmesi ile başlıyor. Erdoğan'ın yemin etmesi için TBMM Genel Kurulu'nun Geçici Başkanlık Divanı yönetiminde toplanması yeterli oluyor. Erdoğan, Meclis toplandığında milletvekillerinden önce yemin edebiliyor. Ancak, kulislerde Erdoğan'ın milletvekilleri yemin töreninin hemen ardından 9 Temmuz'da yemin etmesi bekleniyor. YENİ KABİNE:
Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcılarını ve bakanlarını parlamento dışından atayacak. Parlamentodan da atama yapılabiliyor ancak bu durumda bakan olan kişinin milletvekilliği düşüyor. Kritik TBMM tablosu nedeniyle Erdoğan'ın "şimdilik" içeriden bir atama yapması beklenmiyor. Erdoğan yeminden hemen sonra yani 9 Temmuz'dan itibaren bakanları atayabilecek. Bakanlar da atandıktan sonra TBMM'de yemin ederek görevlerine başlayacak. Bu işlemlerin önümüzdeki ayın ikinci haftasında tamamlanması planlanıyor. 18 TEMMUZ'A KADAR:
Milletvekillerinin yemin etmesi ile birlikte TBMM Başkanlığı seçimi süreci de başlayacak. Milletvekillerinin yemin ettiği günden itibaren 5 gün içinde başkan adayları başvuruları yapacak. Yani başvurular 13 Temmuz'da sona erecek. Daha sonra da seçime geçilecek. Seçimin en geç 18 Temmuz'da tamamlanması bekleniyor. Meclis Başkanlığı seçimi dört turlu yapılıyor. Parlamentoda, AK Parti
'nin son turda Meclis Başkanı seçtirmeye yetecek bir çoğunluğu bulunuyor. Bu arada partiler de hızla grup başkanvekillerini seçecek ve komisyon başkanlıkları için seçim yapılacak. KESİN KARAR 5 TEMMUZ'DA
Sandık kurulu kararları için bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz edilebilecek.
İtirazlar 28 Haziran akşamı karara bağlanacak.
29 Haziran 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarının kararlarına il seçim kurulları nezdinde itiraz edilebilecek.
İtirazlar 1 Temmuz 17.00'de karara bağlanacak. Bu kararlara 4 Temmuz 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.
YSK, itirazları 5 Temmuz'a kadar inceleyip kesin kararını verecek.