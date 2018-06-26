Seçmen siyasilere 5 önemli ders verdi

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Her şeyden önce bu seçimlerle Cumhuriyet tarihimizin ikinci ana dönüşümünün Erdoğan eliyle gerçekleştirilmesi kararı verildi. Hatırlayalım ilki 1950'de demokratik hayatın Demokrat Parti ve Başbakan Menderes eliyle tesis edilme çabasıydı. İkincisi de 16 Nisan referandumu ile kararı verilen şimdi de uygulamaya geçilen hükümet sistemi değişimi... Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi, kurumsallaşma sürecini önümüzdeki beş yıl Erdoğan yönetecek. İlk tecrübe teamül oluşturacak zorlu bir görev mahiyetinde. Yeniden inşa görevinin tazelenmeye fırsat tanıdığı da ortada.

Yeni bir sisteme geçişin ilk seçimlerinden alınacak başka önemli dersler var. Öncelikle, oyunu zaten stratejik kullanmayı tercih eden Türk seçmeni yeni sistemin ilk seçimlerinde bu eğilimini güçlendirdi. Bu eğilimin cumhurbaşkanlığı sistemi yerleştikçe daha da öne çıkacağını söyleyebiliriz. İşte bu sebeple oy değişimlerinden partiler de adaylar da gerekli dersleri çıkarmak durumunda. Nitekim, en yakın rakibinden 20 puan ara ile ilk turda seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan bile balkon konuşmasında seçmenin partisine verdiği mesajı aldığını söylemekten geri durmadı.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ