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Son Dakika: 'li gençler genel merkez önünde oturma eylemi başlattı

Son dakika haberi... Başkanı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 12:45
Son Dakika: CHP'li gençler genel merkez önünde oturma eylemi başlattı

Başkanı başkanlığındaki bir grup genç, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

Imırgı ve beraberindeki gençler, öğle saatlerinde üzerilerinde "Artık tamam", "Parti içinde de adalet" yazan pankartlarla parti genel merkezi önüne geldi.

Genel merkez önünde oturma eylemi yapan gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama beklediklerini belirtti.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hakan Imırgı, oturma eylemini sürdürdüklerini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 14.00'te yapacağı toplantının ardından açıklama yapacaklarını bildirdi.

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Son Dakika: CHP'li gençler genel merkez önünde oturma eylemi başlattı
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