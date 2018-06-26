Son dakika: Darmık Dağı'nda Erdoğan posteri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi, Suriye'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki bölgelerde de büyük sevince neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim zaferi Suriye'de sokaklarda kutlandı.

PKK'lı teröristlerin 2013 yılında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dev bir silüetini çizdiği Darmık Dağı'nın zirvesine ise ÖSO tarafından Türk bayrağı ile Erdoğan'ın posteri asıldı. 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı ile ele geçirilen Darmık Dağı'nda, Erdoğan'ın Rabia işareti yaptığı dev posteri dalgalanıyor.







ÖZEL KLİPLE KUTLAMA



Darmık Dağı'nın Sultan Murad Tümeni tarafından Fırat Kalkanı Harekatı ile ele geçirilmesi, Öcalan posterinin imha edilmesi görüntüleri ve Erdoğan posteriyle hazırlanan kliple de Erdoğan'ın seçim galibiyeti kutlandı.

Seçim sonuçlarını Bülbül kasabasında alan Sultan Murad Tümeni Komutanı Fehim İsa çekilen görüntülerde, "Bülbül kasabasındayız. Arkamızdaki büyük Darmık, dünkü aldığımız seçimlerde, AK Parti ve MHP'nin ön sıralarda kazanması nedeniyle bir sürprizimiz vardı. Cumhurbaşkanımızın posterini astık. Sultan Murat Tümeni olarak, Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye halkını tebrik ediyoruz" dedi.

Terörist başı Öçalan'ın Darmık'taki silüeti Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk SİHA'ların desteği ile Türk savaş uçakları tarafından imha edilmişti. Bülbül kasabası sınırları içerisinde yer alan Darmık Dağı yıllarca PKK tarafından eğitim kampı olarak kullanılmıştı.

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