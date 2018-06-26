Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haber: FETÖ operasyonunda emniyetin 'mahrem imamları' gözaltında

Haber: operasyonunda emniyetin 'mahrem imamları' gözaltında

haberi! merkezli 23 ilde /'ye yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerler, askeri okuldan ilişiği kesilenler ve eski emniyet personelinin bulunduğu 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 10:52
Son Dakika Haber: FETÖ operasyonunda emniyetin 'mahrem imamları' gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığına /'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 31'i rütbeli olmak üzere 55 ihraç edilmiş emniyet personeli hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında arama ve gözaltına çıkarılan eski emniyet mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda teftiş kurulu başkanlığında görevli olduğu öğrenilen 1. Sınıf emniyet müdürü Önder A, 2. Sınıf emniyet müdürleri Erdoğan S. ile Rıdvan S, emniyet amirleri Seyfettin S, Mehmet Ö, Bülent K, Serter Ö, 2 komiser, 22 komiser yardımcısı ve 24 polis memuru gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eski emniyet personelleri ilk ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haber: FETÖ operasyonunda emniyetin 'mahrem imamları' gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN