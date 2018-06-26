Yabancı gözlemciler: Şeffaf ve tarafsız

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili
Seçimleri'ni izleyen yabancı gözlemci
örgütleri, seçimlerin 'şeffaf,
tarafsız ve demokratik' bir ortamda
gerçekleştiğini belirtti. Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT
) Parlamenter Asamblesi
,
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO)
Parlamenter Asamblesi ve
Karadeniz Ekonomik İşbirliği
(KEİ) Parlamenter Asamblesi gibi
birçok uluslararası örgüt üyeleri
seçimleri izlemek üzere 18-25
Haziran arasında Türkiye'de
bulundu. Seçimlere katılımın
yüzde 90'a yakın olmasından
duydukları memnuniyeti dile
getiren üyeler, katılımın yüksek
olmasının önemli bir demokrasi
göstergesi olduğunu ifade etti.
Üyeler, bilgi alma konusundaki
sürecin şeffaf işlediğini ve belgelere
erişmek için hiçbir engel ile
karşılaşmadıklarının altını çizdi. DEMOKRATİK SEÇIM
AGİT Seçim İzleme Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover kendilerini davet ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederken, bazı düzensizliklerin seçimlerdeki asıl sonucu etkileceyek düzeyde olmadığını söyledi. Türk halkını seçimlerin demokratik ortamda başarılı geçmesinden dolayı tebrik eden ŞİO Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Potapenko da, "Misyonumuz seçimleri şeffaf, tarafsız, yansız ve demokratik seçimler olarak vasıflamaktadır" dedi. KEİ Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ise, "Türkiye'de demokrasi ilerliyor. Seçim sonucu Türk halkının kararıdır, saygı duyuyoruz" diye konuştu.