Yabancı gözlemciler: Şeffaf ve tarafsız

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem MilletvekiliSeçimleri'ni izleyen yabancı gözlemciörgütleri, seçimlerin 'şeffaf,tarafsız ve demokratik' bir ortamdagerçekleştiğini belirtti. AvrupaGüvenlik ve İşbirliği TeşkilatıŞanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO)Parlamenter Asamblesi veKaradeniz Ekonomik İşbirliği(KEİ) Parlamenter Asamblesi gibibirçok uluslararası örgüt üyeleriseçimleri izlemek üzere 18-25Haziran arasında Türkiye'debulundu. Seçimlere katılımınyüzde 90'a yakın olmasındanduydukları memnuniyeti dilegetiren üyeler, katılımın yüksekolmasının önemli bir demokrasigöstergesi olduğunu ifade etti.Üyeler, bilgi alma konusundakisürecin şeffaf işlediğini ve belgelereerişmek için hiçbir engel ilekarşılaşmadıklarının altını çizdi.AGİT Seçim İzleme Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover kendilerini davet ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederken, bazı düzensizliklerin seçimlerdeki asıl sonucu etkileceyek düzeyde olmadığını söyledi. Türk halkını seçimlerin demokratik ortamda başarılı geçmesinden dolayı tebrik eden ŞİO Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Potapenko da, "Misyonumuz seçimleri şeffaf, tarafsız, yansız ve demokratik seçimler olarak vasıflamaktadır" dedi. KEİ Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ise, "Türkiye'de demokrasi ilerliyor. Seçim sonucu Türk halkının kararıdır, saygı duyuyoruz" diye konuştu.