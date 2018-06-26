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: Şeffaf ve tarafsız

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Yabancı gözlemciler: Şeffaf ve tarafsız
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ni izleyen yabancı gözlemci örgütleri, seçimlerin 'şeffaf, tarafsız ve demokratik' bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı () , Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) Parlamenter Asamblesi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Parlamenter Asamblesi gibi birçok uluslararası örgüt üyeleri seçimleri izlemek üzere 18-25 Haziran arasında Türkiye'de bulundu. Seçimlere katılımın yüzde 90'a yakın olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren üyeler, katılımın yüksek olmasının önemli bir demokrasi göstergesi olduğunu ifade etti. Üyeler, bilgi alma konusundaki sürecin şeffaf işlediğini ve belgelere erişmek için hiçbir engel ile karşılaşmadıklarının altını çizdi.

DEMOKRATİK SEÇIM
AGİT Seçim İzleme Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover kendilerini davet ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederken, bazı düzensizliklerin seçimlerdeki asıl sonucu etkileceyek düzeyde olmadığını söyledi. Türk halkını seçimlerin demokratik ortamda başarılı geçmesinden dolayı tebrik eden ŞİO Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Potapenko da, "Misyonumuz seçimleri şeffaf, tarafsız, yansız ve demokratik seçimler olarak vasıflamaktadır" dedi. KEİ Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ise, "Türkiye'de demokrasi ilerliyor. Seçim sonucu Türk halkının kararıdır, saygı duyuyoruz" diye konuştu.
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Yabancı gözlemciler: Şeffaf ve tarafsız
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