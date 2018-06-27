2018 Bekçi maaşları kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanıyor? İşte tüm detaylar…

2017 itibariyle göreve başlayan Bekçilerin son zamanlarda artan alımları ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 'Bekçiler ne kadar maaş alıyor?' Sorusu yer alıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar ilk önce bekçilerin ne kadar kazandığı ile ilgileniyorlar.

Sabah.com.tr ekibi olarak bu konuyu sizler için derledik. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü açık pozisyonlarla ilgili bekçi alımları yapılıyor.

2018 BEKÇİ MAAŞLAR NE KADAR? KAÇ TL?

2018 yılı itibariyle bekçilerin aldığı maaş zam yapıldı. Bekçiler 2018 yılında ortalama olarak 3 bin TL civarında kazanıyorlar. Bu tutar bekçinin görev yaptığı ile göre değişiklik göstermekte.