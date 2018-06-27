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2018 Lise başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS sınavı ile ilgili tüm detaylar burada...

lisans sınavı başvuruları tamamlandı. 2018 KPSS lise başvurularının ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya başladı. ’nin sitesinden paylaşılan sınav takviminde başvuru tarihi belli oldu. KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak? İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ve sınav tarihi…

Giriş Tarihi: 27.6.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 12:51
2018 KPSS Lise başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS sınavı ile ilgili tüm detaylar burada...

lisans sınavı başvurularının tamamlanması ile birlikte gözler şimdi de lise başvurularına çevrildi. Kamu personeli olarak çalışmaya aday olan yüzbinlerce lise mezunu vatandaş KPSS tarihini beklemeye koyuldular. Lise mezunu adaylar KPSS başvurularını 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapabilecekler. Adayların en çok merak ettiği konularına arasında ise 'KPSS ücretleri ne kadar olacak?' , 'KPSS ücretleri nereden yatırılacak?' gibi sorular geliyor. KPSS başvurusu altında bilmeniz gereken tüm bilgileri sizler için bu başlık altında derledik.

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2018 KPSS Lise başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS sınavı ile ilgili tüm detaylar burada...
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