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’de ın kapattığı yol açıldı

Son dakika haberi... ’in Kemalpaşa ilçesinde bugün meydana gelen da 2'si asker 3 kişi yaralanırken, heyelan nedeniyle kapanan -Sarp karayolu ulaşıma açıldı. Taşocağı yanındaki tepede farkedilen hareketlenme üzerine yetkililere haber verildi. Bölgede görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çimen ve Astsubay Çavuş Kadim Özer ve 1 sivil üzerlerine gelen kaya ve taş parçalarından yaralandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 20:25
Artvin’de heyelanın kapattığı yol açıldı

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü 'nda kenarında taş ocağı bulunan tepeden saat 15.30 sıralarında kopan kaya parçalarının tehlike saçtığı gerekçesiyle jandarmaya haber verildi.

Jandarmanın bölgede güvenlik önlemi için yolu kapatmasının ardından kopmalar şiddetini arttırdı. Ardından şiddetli meydana gelerek kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Bu sırada bölgede görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çimen ve Astsubay Çavuş Kadim Özer ve 1 sivil üzerlerine gelen kaya ve taş parçalarından yaralandı.

Yaralılar bölgeye gelen ambulans yardımı ile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Heyelanın gerçekleştiği yol ise heyelanın gerçekleştiği bölgenin geçmişte çöplük olarak kullanması nedeniyle çöplerin ve kayaların saçılması sonucu uzun bir süre trafiğe kapalı kaldı. Heyelanın trafiğe kapattığı yolda uzun kuyruklar oluşurken, heyelanın sona ermesi ile Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince iş makineleri çalışma başlatarak yolu trafiğe açtı.

Hopa Devlet Hastanesi'kaldırılanlan 2'si asker, 3 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu, Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çimen'in ayağının kırılması nedeniyle ameliyata alınacağı öğrenildi.

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Artvin’de heyelanın kapattığı yol açıldı
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