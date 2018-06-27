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merkezli operasyonu: 22 askere gözaltı kararı

Son dakika haberi... 'de yürütülen /PDY soruşturması kapsamında 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Balıkesir merkezli 13 ile KKTC'de şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 10:35
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 22 askere gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan 22 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1'i açıkta, 1 teğmen, 15 üsteğmen, 4 yüzbaşı ve 2 binbaşı, toplam 22 askerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Balıkesir merkezli , , Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, , , Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de eş zamanlı yürütülen operasyonların sürdüğü açıklandı.

Son Dakika: 71 FETÖ'cü asker tespit edildi... Yakalanmaları için büyük operasyon başladı!

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 22 askere gözaltı kararı
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