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: Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz

'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan , Erdoğan ve 'nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin, "Ben de olacağım, önümüzdeki süreci değerlendireceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 13:09 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 13:30
Başbakan Binali Yıldırım: Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz

, MHP Genel Başkanı 'yi kabul edecek.

, bazı bakanlar ve bürokratların katıldığı ve yeni sisteme ilişkin konuların ele alındığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'ya gelecek.

"GÖRÜŞMEYE BEN DE KATILACAĞIM"

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın dün (Salı) vefat eden babası Mustafa Özalan'ın cenaze töreni için İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye kendisinin de katılacağını, cenaze namazından sonra Ankara'ya döneceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın dün (Salı) vefat eden babası Mustafa Özalan'ın Bostanlı Beşikçioğlu'ndaki cenazesine girerken yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Allah mekanını cennet eylesin. Bugün cenazede bulunmak için buraya geldik. Buradan Ankara'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanı, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşme yapacak. O görüşmede ben de olacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz.

Başbakan Yıldırım daha sonra cenaze namazı için camiye girdi.

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Başbakan Binali Yıldırım: Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz
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