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ekimde geliyor

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
Bedelli askerlik ekimde geliyor
'nin seçimlerdeki vaatlerinden biri olan le ilgili çalışmalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı 'ın seçimlerden önce verdiği talimat doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Buna göre bedellide yaş 26, ücret ise 20 bin TL olacak. Bedellide taksit yapılması ise düşünülmüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler parayı peşin ödeyecek. Bedelli askerlik yapanlar son iki düzenlemede olduğu gibi sadece para ödeyecek, silâh altına alınmayacak. Bedelli askerlik için yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun için yeni yasama dönemi beklenecek. 1 Ekim'de Meclis çalışmalarına başlayacak. Yeni Meclis'in ilk işlerinden biri bedelli askerliği çıkarmak olacak. Bedelli askerlikten gelen paranın savunma sanayiinde ve askeri konularda kullanılacağını öğrenildi. Bedelli askerliğin terörle mücadeleyi etkilemeyeceği belirtildi. Bugüne kadar 10 kere bedelli askerlik çıkarıldı.
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