Bülent Tezcan bile bile yalan söyleyip halkı provoke etmiş

Bülent Tezcan'ın ve CHP Yönetimi'nin seçmenleri provoke ederek "sandıkta hile" yalanını pompaladığı dakikalarda CHP'nin seçim sonuçlarıyla ilgili elinde herhangi bir veri olmadığı öğrenildi.





"KAMERALARIN KARŞISINA GEÇİP SEÇİM SONUÇLARINI MANİPÜLE ETMİŞTİ"

Deutsche Welle Türkçe'ye konuk olan CHP'li Erdal Aksünger bu gerçeği itiraf etti. Bülent Tezcan'ın "İkinci tura kaldı" açıklamasını yorumlayan Aksünger, Bülent Tezcan'ın elindeki tüm verilen Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu verileri olduğunu açıkladı. Yani Tezcan tüm bunlara rağmen kameraların karşısına geçip seçim sonuçlarını manipüle etmişti.



"EVLERİNİZE GİDİN DEMEK ZORUNDA KALDI"

CHP'nin seçim gecesi için kurguladığı kaos planının önemli ayaklarından olan "seçim sonuçlarında hile var" yalanı böylece Bülent Tezcan tarafından kamuoyuna pompalanmış oldu. CHP'nin kurguladığı bu algı oyunu tutmayınca Bülent Tezcan bir kez daha kameraların karşısına geçerek seçmenlerine "evlerinize gidin" demek zorunda kaldı.