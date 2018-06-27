Çirkin saldırı

Kan donduran sözler: Aşağı inin sizi öldüreceğiz İzmir
'de Recep Tayyip Erdoğan
'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan AK Parti
li 5 kadına, benzin istasyonunda sayısı 60'ı bulan bir grup saldırdı. Olay anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, önceki gün Karşıyaka ilçesi Soğukkuyu semtindeki bir benzin istasyonunun içinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Market işleten ve araç alım satım işiyle uğraşan Tuğba Özmen
(23), Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlamak için ev hanımı annesi Dilek Özmen (56), ev hanımı yakını Safiye Uysal (45) ve iki arkadaşını da yanına alarak Bayraklı'daki AK Parti İzmir İl Başkanlığı önüne geldi. Buradaki kutlamalara katılan 5 kadın evlerine dönmek üzere yola çıktı. Soğukkuyu semtinde bir benzin istasyonuna yakıt almak için giren kadınlara önce tanımadıkları bir kadın sözlü saldırıda bulundu. Ardından kısa süre içerisinde aracın etrafı Özmen'in iddiasına göre CHP'li bir grup erkek tarafından sarıldı. Korkudan aracının içine kaçan Özmen, canını kurtarmak için istasyondan kaçmak istedi. Ancak saldırganlar araca tekme ve yumruk atmaya devam etti. Bölgede görev yapan polislerin yardımıyla benzin istasyonundan çıkmayı başaran kadınlar uzun süre olayın şokunu atlatamadı. 'SIZE YAKIT YOK'
Olayın etkisinden hala kurtulamadığını söyleyen Tuğba Özmen, dehşet anlarını SABAH'a anlattı. Bayraklı ilçesindeki AK Parti İzmir İl Başkanlığı önündeki kutlamalara katıldıktan sonra evlerine dönmek üzere araçlarını binip yola çıktıklarını söyleyen Özmen, "Araçta annem, ben ve 3 yakınım olmak üzere 5 kadındık. Karşıyaka yönüne doğru evimize dönüyorduk. Gece saat 00.30 sıralarında yakıtım bittiği için akaryakıt istasyonuna girdik. Aracımın camı açıktı. Tanımadığım bir kadın bize sözlü saldırıda bulundu. Ne olduğunu anlayamadım. Bana 'gidin buradan. Size burada yakıt yok. Alabiliyorsanız alın' dedi. Etrafa bakındım. Yakıt verecek kimse yoktu. Bunun üzerine gitmeye karar verdim. Aracımla hareket etmek isterken birden kalabalık arttı. Bir izdiham oluştu. 60 kişilik bir erkek grubu aracımıza saldırmaya başladı. İstasyonun yakınında ilçe seçim
kurulu vardı. CHP'lilermiş ve saldırmak için oradan gelmişler. Aracımdaki bayrağı da aldılar. 'İnin aşağıya sizi öldüreceğiz' dediler. Aracımın camlarına yumruk attılar. Bu sırada gelen güvenlik güçlerinin yardımıyla istasyondan çıkabildik. Polisler gelmeseydi bizi orada linç edeceklerdi" dedi. Saldırıya "Özgürlükten ve demokrasiden bahsedenler, 'kadına şiddete hayır' diyenler bize bunları yaptılar" diye tepki gösteren Özmen 'İzmir çok özgür bir şehir' derler. O gece ben bunların hiçbirini görmedim. 5 tane kadına saldıranların hepsi erkekti. Benim elimden alınan bayrak Türk bayrağıydı. O bayrağı alınlarına koymaları gerekiyordu. Aynı zamanda Türk bayrağına yapılan bir saldırıydı. Ben sadece herkesin demokratik bir şekilde yaşamasını istiyorum. Çok üzücü bir durum yaşadık. Başka insanların bu durumu yaşamasını istemem" dedi. 'KORKUDAN GECE UYUYAMADIM'
Tuğba
Özmen "Psikolojik olarak çok etkilendik. Yaşadığım korku ve panik nedeniyle gece uyuyamadım. Annem 56 yaşında. O da bu saldırından çok etkilendi. Aracımın ön kaputunda ve sol arka kapısında göçük oluştu. Panjurun olduğu yerde kırıklık var. Farımı kırdılar. İçi su aldı. Bu nedenle aracın elektrik aksamında sorunlar oluştu. Avukatımla savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin isimlerinin tek tek belirlenmesini ve suçlular hakkında gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi. 'BU KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Böyle bir şey demokrasinin özünde yok. Şiddetle kınıyoruz. Yapılmaması gereken bir hareketti. İzmir'in göbeğinde 5 kadına yapılan saldırı çok çirkin bir saldırı. Kadın haklarından bahsediyorlar ve kadınlara saldırıyorlar. Arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun. Bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.