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Erdoğan onları gördü, hemen konvoyunu durdurdu

, dün 'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Erdoğan 'da yol üzerinde kendisini bekleyenlerle bir süre sohbet edip çocuklara oyuncak verdi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 19:05
Erdoğan onları gördü, hemen konvoyunu durdurdu
, 'ya gitmek üzere Tarabya'da bulunan 'nden ayrıldı.


Bu sırada yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşların yanında durarak bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncaklar verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitmek üzere Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu. Aracından inmeden vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, korumaları vasıtasıyla çocuklara oyuncaklar dağıttı.


Erdoğan daha sonra 'na hareket etti.

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Erdoğan onları gördü, hemen konvoyunu durdurdu
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