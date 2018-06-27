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'da 'yı hedef aldı, sözcülüğü yaptı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün () 'da yayın yapan de Kanttekening gazetesinin yayın yönetmeni Mehmet Cerit çıktığı televizyon programında tezlerinin propagandasını yapıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ni () hedef aldı.

MEHMET SOLMAZ
MEHMET SOLMAZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 19:00 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 19:11
FETÖ Hollanda'da TSK'yı hedef aldı, PKK sözcülüğü yaptı

De Jonge Turken'den Alper Gel'in görüntülü haberine göre, Cerit öncesi medyasında seçimlerde şaibe olacağına dair asılsız iddialarla Hollanda kamuoyunda seçime dair olumsuz algı oluşturmayı hedefledi.

'ın kaybetmesi durumunda ağır bedel ödeyeceğini söyleyip tehditler savuran Cerit, 'nın ve 'ta yürüttüğü operasyonları uluslararası savaş suçu olarak nitelendirdi. "Kürt köylerini bombaladı."

FETÖ'cülerin seçim hüsranı

"MÜSLÜMANLARIN BEYNİ YOK"

Cerit daha önce bir televizyon kanalında Müslümanlara hakaretler etmişti. "Müslümanlar güçlenmemeli, Müslümanlar güçlenirse gücü idare edemezler ve kötüye kullanırlar; Müslümanların parası var ama beyni yok. Güçlendikçe, tehkileşirler"

"KÜRTLER ÖLDÜRÜLÜYOR, AVRUPA DERHAL MÜDAHALE ETSİN"

Güneydoğudu'da yürütülen operasyonları yorumlayan Cerit, Cumhurbaşkanı için ağır hakaretler sıralayıp, 'ye karşı uluslararası müdehale istemişti. "Türkiye'de Erdoğan rejimi Kürtleri öldürüyor. Türkiye Erdoğan diktatörlüğünde devam ederse aynen Suriye'deki gibi çok büyük bir Kürt mülteci göç dalgasıyla karşılaşacak. Avrupa derhal Türkiye'deki diktatör Erdoğan rejimine müdahale etmeli."

FETÖ'YE SADAKATİ AİLE BAĞLARINI KOPARDI

Daha önce medyaya verdiği demeçlere göre, Cerit'in yeğenleri kendisine "terörist" ve "ajan" derken, babası da Cumhurbaşkanı'nın şahsına olmasa bile makamına hürmeten hakaret etmemesi gerektiği yönünde telkinde bulunduğunu söylüyor.

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FETÖ Hollanda'da TSK'yı hedef aldı, PKK sözcülüğü yaptı
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