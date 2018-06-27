Fransa liderinden görüşme dileği

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de siyasiçözüm için fikir teatilerinin yanısıra terörle mücadelede, uluslararasıve bölgesel konularda yürüttüğümüzyoğun ve açık sözlü diyaloğu devamettirme arzumdan emin olabilirsiniz.Yakında görüşmek dileğiyle.Ekselanslarıyla ikili ilişkilerigeliştireceğimizi düşünüyorum.Sahip olduğunuzyetenek ve tecrübe ile TürkiyeCumhuriyeti'nin önemli başarılarelde edeceğine inancımı belirtiyorum.