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Fransa liderinden görüşme dileği

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Fransa liderinden görüşme dileği
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Suriye'de siyasi çözüm için fikir teatilerinin yanı sıra terörle mücadelede, uluslararası ve bölgesel konularda yürüttüğümüz yoğun ve açık sözlü diyaloğu devam ettirme arzumdan emin olabilirsiniz. Yakında görüşmek dileğiyle.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe: Ekselanslarıyla ikili ilişkileri geliştireceğimizi düşünüyorum.
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani: Sahip olduğunuz yetenek ve tecrübe ile Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli başarılar elde edeceğine inancımı belirtiyorum.
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Fransa liderinden görüşme dileği
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