Fransa liderinden görüşme dileği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:
Suriye'de siyasi
çözüm için fikir teatilerinin yanı
sıra terörle mücadelede, uluslararası
ve bölgesel konularda yürüttüğümüz
yoğun ve açık sözlü diyaloğu devam
ettirme arzumdan emin olabilirsiniz.
Yakında görüşmek dileğiyle. Japonya Başbakanı Shinzo Abe:
Ekselanslarıyla ikili ilişkileri
geliştireceğimizi düşünüyorum. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani:
Sahip olduğunuz
yetenek ve tecrübe ile Türkiye
Cumhuriyeti'nin önemli başarılar
elde edeceğine inancımı belirtiyorum.