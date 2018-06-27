Genelkurmay "Çatı" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

SANIKTAN İTİRAFLAR

Sanık eski üsteğmen Kadir Bozan, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bilgi Sistem Subaylığında görevli olduğunu belirterek, o gece yazılımsal bir hatanın düzeltilmesi için mesaiye kaldığını söyledi.

Bu sırada alarm verildiğini ve güvenliği takviye görevi emredildiğini öne süren Bozan, bir süre sonra da Genelkurmay Başkanlığına emniyeti sağlamak gerekçesiyle helikopterle gönderildiğini iddia etti.

Bozan, Genelkurmayda da sadece emir üzerine kursiyer teğmenlere mühimmat götürdüğünü, sonrasında da otoparkta beklediğini savundu.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNE TESLİM OLDU

Darbe girişiminden de Genelkurmay Başkanı'nın korumasının bilgilendirmesi üzerine haberdar olduğunu ifade eden Bozan, bu dakikadan sonra da Destek Kıtaları Komutanlığı binasında beklediğini ve özel harekat polislerine teslim olduğunu anlattı.

Konusu suç teşkil eden bir emir verilmediğini ileri süren Bozan, kimseye silah doğrultmadığını ve kimseye ateş etmediği iddiasını dile getirdi.

Konusu suç olmayan emri uygulayanların yaşananlardan sorumlu tutulamayacağını iddia eden Bozan, "O gece emniyet ve alarm kelimelerden başka bir şey duymadım. O gece bir alarm verildi ve kışla emniyeti alındı. Ayrıca Genelkurmay emniyetinin zafiyeti olduğu söylenip takviye yapıldı. Darbe nedir, nasıl yapılır, bunu yaşım itibarıyla da bilmem mümkün değil." diye konuştu.

Bozan, savunmasının sonunda tutuksuz yargılanma ve beraat talebinde bulundu. Duruşmaya, öğle arası verildi.