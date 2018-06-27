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Halaçoğlu’ndan Akşener’e isyan: Yüzde 7 oy aldınız bu başarı mı?

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Halaçoğlu’ndan Akşener’e isyan: Yüzde 7 oy aldınız bu başarı mı?
24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez dün kameraların karşısına geçen Genel Başkanı , sonuçları kazanım olarak değerlendirdi, "Bugün daha güçlüyüz, artık TBMM'de milletvekillerimiz var" dedi.
Akşener'in açıklamalarına ilk tepki ise Kayseri yerine İzmir'i istediği için milletvekili adaylığından düşürülen 'ndan geldi.
Twitter'dan açıklama yapan Halaçoğlu, "Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış 'Başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" diye sordu.
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Halaçoğlu’ndan Akşener’e isyan: Yüzde 7 oy aldınız bu başarı mı?
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