Halaçoğlu’ndan Akşener’e isyan: Yüzde 7 oy aldınız bu başarı mı?

24 Haziran
seçimlerinin ardından ilk kez dün kameraların karşısına geçen İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, sonuçları kazanım olarak değerlendirdi, "Bugün daha güçlüyüz, artık TBMM'de milletvekillerimiz var" dedi.
Akşener'in açıklamalarına ilk tepki ise Kayseri yerine İzmir'i istediği için milletvekili adaylığından düşürülen Yusuf Halaçoğlu
'ndan geldi.
Twitter'dan açıklama yapan Halaçoğlu, "Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış 'Başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" diye sordu.