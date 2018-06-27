İnce’nin köyünde gaziye çirkin saldırı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
'nin memleketi Yalova'nın Elmalık köyünde seçim kutlaması nedeniyle kavga çıktı. 15 Temmuz
gazisi ve ailesi darp edildi.
Ankara'dan kayınpederinin memleketi Elmalık'a gelen 15 Temmuz gazisi Dilek Kurşun ve aile bireyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı, Türk bayrağı ve MHP bayraklarıyla süsledikleri araçla seçim kutlaması turu attı. Bu sırada köydeki bazı kişiler tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada Dilek Kurşun, eşi ve oğlu darp edildi. Olayın ardından Kurşun ailesi ile kavgaya karışan 7 kişinin jandarmada ifadesi alındı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu. Gazi Dilek Kurşun, seçim kutlaması yaparken saldırıya uğradıklarını belirterek şunları söyledi: "Burası bizim de köyümüz. Bu, benim en doğal demokratik hakkım. Oğlum tekme ve yumruk darbeleri aldı. Ben de hırpalandım. Şikayetçiyim."