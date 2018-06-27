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'de 6 kişiye gözaltısı

’de, polisin tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 10:26
Kayseri'de 6 kişiye uyuşturucu gözaltısı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, M.K. (34), U.K. (29), C.T. (30), H.A. (36), A.K. (28) ve S.T.'yi (40) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 17 gram metemfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kayseri'de 6 kişiye uyuşturucu gözaltısı
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