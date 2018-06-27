‘Korkma Ayşe, Erdoğan yine yanında’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ve Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçim
lerinden başarıyla çıkmasına en çok sevinenler şehit yakınları ve gaziler oldu. Seçim sonuçlarını SABAH'a değerlendiren gaziler ve şehit yakınları, "Eğer muhalefet başarılı olsaydı altın tepsi içinde ülkeyi FETÖ
'cülere teslim ederdi. Mezara kadar cumhurbaşkanımızın arkasındayız" dedi. Ayşe Bülbül (Eren Bülbül'ün annesi):
Cumhurbaşkanı kazandı. Ben havalara uçtum. 24 Haziran seçimlerinde ittifak kuran muhalefet içimi acıttı. Erdoğan, bunlara gününü gösterdi. Şehit annesi olarak Erdoğan kazanınca içim rahatladı. 'Korkma Ayşe, yalnız değilsin. Erdoğan yine yanında' dedim kendi kendime. Ben de gücümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıyorum. Allah'da dualarımın sesini duydu. Onu başımızdan eksik etmedi. Asım Safitürk (Şehit kaymakam M. Fatih Safitürk'ün babası):
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde PKK ile ittifak yapanlara en güzel Osmanlı tokadını vuracak demiştim. Zafer bizim oldu. Yola devam. İnce'nin Demirtaş'ı cezaevinde ziyareti içimi acıttı. Tek dayanağım bu kirli ittifaklara karşı duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve güvenim boşuna gitmedi. Her zamanki gibi dimdik, kirli ittifakların karşısında durdu. Bu seçimde en büyük tokadı da Kılıçdaroğlu aldı. CHP
bu tokatla bitmiştir. Gazi Taha Kurt:
Seçim sonucundan çok memnunuz. Allah'a şükür Recep Tayyip Erdoğan'ı sistemin ilk başkanı yaptık. MHP'nin barajı geçmesi herkesin beklentisinin üstünde gerçekleşti. Masada oynanan oyunlar sahada bozuldu. Atatürk diyen, cumhuriyet ilkeleri diyen CHP'nin HDP
'yi barajın üzerine taşıması CHP'ye yakışmadı. Türk askerine kurşun atanlara destek olmaları cumhuriyetin ilkelerine aykırı. Zahir Ayabak: (Şehit Mahir Ayabak'ın babası):
Sonuç beklediğimiz gibi oldu. Tam ülkemize yakışır bir seçim oldu. Ülkemize ve vatanımıza hayırlı olsun. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömür versin, ülkenin başından eksik etmesin. CHP HDP'yi barajın üzerine taşıdı. Bu da bizi üzdü. Muhalefet kendilerini rezil etti. Resmen destek verdiler barajı açsın diye. Onlara bir fayda getireceğini sanmıyorum. Seçim sonuçları ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Önümüzde daha güçlü, dünyada ve bölgede söz sahibi olacak bir ülke, güçlü Türkiye görüyorum. Gazi Murat Dursun:
Seçimlere katılım oranı ve halkın demokrasiye bu kadar sahip çıkması beni çok mutlu etti. Milli şuur ve duruşla hareket eden milletimiz Cumhurbaşkanına bir kez daha devleti yönetme yetkisi verdi ve partisine de sandıkta bir mesaj yolladı. "Yetmez daha ileri" mesajı verildi. Dileğim yeni dönemde muhalefetin de yeni yüzleriyle daha milli ve yıkıcı değil yapıcı olması. Gazi Ayla Kasarcı:
Çok mutluyum. Seçim sürecinde muhalefet ne FETÖ ile ne de terör ile mücadeleden bahsetti. Eğer muhalefet başarılı olsaydı altın tepsi içinde ülkeyi bunlara teslim ederdi. O yüzden içimize su serpildi. Bütün İslam alemi Cumhurbaşkanımız için dua etti. Eşim kurban adadı, ben oruç tutuyorum. Bu kadar dua edilen bir lider ikinci tura kalmazdı. İhsan Ayanoğlu (bir oğlu şehit, diğeri gazi):
Seçim sonuçları gayet iyi oldu. FETÖ'nün son çırpınışları devam ediyor ama bu seçim sonucundan sonra FETÖ tamamen son bulacak. Rabbim Reisimizin yardımcısı olsun. Mezara kadar onun arkasındayız. Gazi Oğuz Ayanoğlu (Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun kardeşi):
Hak eden kazandı. Seçim öncesi o kadar atıp tuttular. Yok 5 milyon İzmir'de, 5 milyon İstanbul'da topladık diye. Gördük işte potansiyellerini. Meclis'e terör yandaşlarını da soktular. Şimdi CHP sayesinde o terör yandaşları bizim paramızla maaş alacak. Bunların tek derdi vardı; Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Bu emellerine ulaştırmadık. Hamdolsun mutluyuz ve çok gururluyuz. Gazi Musa İlhan:
Bu seçim mazlumların duası ile böyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanımız artık insanların gönlüne mıh gibi kazınmış. Artık tüm terör örgütleri ile daha çok ve daha güçlü mücadele edeceğiz. 2023, 2071 hedeflerimiz için en büyük aşamayı katettik. Son derece mutluyuz. Turan Satır (Şehit Fatih Satır'ın babası):
15 Temmuz'u kabul etmeyenlerin kalplerini söke söke geldik. Cumhurbaşkanımız son noktayı koyayarak büyük bir zafere imza attı. Biz okyanusları fethettik. Bundan sonra yolumuz aydınlıktır.* Ali Yılmaz (Şehit Komando Hidayet Yılmaz'ın babası):
Reis'e destek olacağız dedik, olduk. Bizim sözümüz, özümüz birdir. Fikriye Mahmutoğlu (Şehit Mustafa Mahmutoğlu'nun annesi):
Daha önce de söyledim; Dünyada Müslümanlar için mücadele eden Recep Tayyip Erdoğa. Ben yüzde 55 bekliyordum ama olsun yine başımızda. Söz verdik yanında olacağız diye, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız diye. Gül KİREKLO - Derviş UĞURLU - Aslışah SARITAŞ - Mustafa KAYA-Yunus Emre KAVAK - Barış SÖZAL - Beyza KABASAKAL/SABAH